Fußgänger übersieht Motorradfahrer: Zwei Schwerverletzte
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Limbach-Oberfrohna - In Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) wurden am Freitag bei einem Unfall zwei Menschen schwer verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Fußgänger (84) gegen 14.30 Uhr die Hohensteiner Straße überqueren.
"Hierbei übersah er den 27-jährigen Motorradfahrer, welcher in Richtung Hartmannsdorf fuhr", heißt es weiter.
Der Biker konnte dann nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit dem Fußgänger zusammen.
Beide wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa