Fußgänger übersieht Motorradfahrer: Zwei Schwerverletzte

Limbach-Oberfrohna - In Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) wurden am Freitag bei einem Unfall zwei Menschen schwer verletzt.

In Limbach-Oberfrohna wurden zwei Männer (27, 84) bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Fußgänger (84) gegen 14.30 Uhr die Hohensteiner Straße überqueren.

"Hierbei übersah er den 27-jährigen Motorradfahrer, welcher in Richtung Hartmannsdorf fuhr", heißt es weiter.

Der Biker konnte dann nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit dem Fußgänger zusammen.