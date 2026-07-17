Tiguan-Fahrer (81) kollidiert mit Golf-Fahrerin (18) in Ostsachsen: Frau muss in Klinik

Bertsdorf-Hörnitz - Einige Kilometer westlich von Zittau hat es am Freitagvormittag heftig gekracht.

Das ist wohl ein Totalschaden: Der VW Tiguan hat große Teile seines Motorraums eingebüßt. © xcitepress

Gegen 9.20 Uhr befuhr dort ein VW-Tiguan-Fahrer (81) die Straße Charlottenruh von Hainewalde kommend in Richtung Bertsdorf-Hörnitz. An der Kreuzung wollte er nach links auf die Zittauer Straße abbiegen.

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Nachmittag gegenüber TAG24 mitteilte, übersah der 81-Jährige dabei einen VW Golf, in dem eine junge Frau (18) am Steuer saß. Dadurch rammte der Mann das von links kommende Auto in die Beifahrerseite.

Der Aufprall erfolgte mit solch einer Wucht, dass der Golf von der Straße gerammt wurde und Totalschaden entstand. Dem VW Tiguan wurden große Teile des Motorraums herausgerissen - ebenfalls Totalschaden.

Die 18-Jährige musste im Anschluss in eine Klinik eingeliefert werden, hatte laut Polizei leichte Verletzungen. Der Senior erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.