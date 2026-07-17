Tragödie in Pirna: Fahrer (†59) erleidet medizinischen Notfall und stirbt

Pirna - Tragisches Ende einer Fahrt in Pirna! Am Freitagvormittag hat ein Mann (†59) einen medizinischen Notfall erlitten. Retter kämpften vergeblich um sein Leben.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme krachte ein Fiat-Fahrer (†59) gegen einen Baum und verstarb wenig später. © Daniel Förster

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war der 59-Jährige mit seinem Fiat Ducato auf der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Richtung Dohnaischer Platz unterwegs.

Wegen gesundheitlicher Probleme sei er zunächst mit einem geparktem Ford kollidiert, dann gegen einen Baum geprallt.

"Nach Reanimationsversuchen kam der Transporter-Fahrer ins Krankenhaus, wo er verstorben ist", erklärte ein Sprecher.

Die Beamten seien über drei Stunden vor Ort im Einsatz gewesen.