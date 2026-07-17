Tragödie in Pirna: Fahrer (†59) erleidet medizinischen Notfall und stirbt
Pirna - Tragisches Ende einer Fahrt in Pirna! Am Freitagvormittag hat ein Mann (†59) einen medizinischen Notfall erlitten. Retter kämpften vergeblich um sein Leben.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war der 59-Jährige mit seinem Fiat Ducato auf der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Richtung Dohnaischer Platz unterwegs.
Wegen gesundheitlicher Probleme sei er zunächst mit einem geparktem Ford kollidiert, dann gegen einen Baum geprallt.
"Nach Reanimationsversuchen kam der Transporter-Fahrer ins Krankenhaus, wo er verstorben ist", erklärte ein Sprecher.
Die Beamten seien über drei Stunden vor Ort im Einsatz gewesen.
Fotos vom Unfall zeigen, dass die Beifahrerseite des Fords infolge des Zusammenstoßes stark demoliert wurde. Der entstandene Gesamtschaden liegt laut Polizei bei rund 12.000 Euro.
Titelfoto: Daniel Förster