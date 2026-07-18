Rechtskurve wird zum Verhängnis: VW-Fahrer kracht gegen Baum

Niesky - Ein VW-Fahrer (75) ist im Landkreis Görlitz gegen einen Baum gekracht.

Der VW-Fahrer (75) kam am Samstagvormittag von der Straße ab. © JKFOTOS

Der 75-Jährige war am Samstagvormittag gegen 11 Uhr auf der S109 zwischen Sproitz und Niesky unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Straße abkam, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Anschließend raste der Wagen gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Der Fahrer wurde infolge des Unfalls verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Warum der Wagen von der Fahrbahn abkam, war noch unklar.