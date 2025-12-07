Heftiger Nikolaus-Crash in Sachsen: Fünf Verletzte - darunter zwei Kinder

Meißen/Niederau - Es war längst stockdunkel, als es am Samstagnachmittag zwischen Meißen und Niederau zu einem heftigen Unfall kam. Ein Skoda und ein Mercedes Kleinbus kollidierten miteinander - der Skoda landete in der Folge an einem Baum im Straßengraben. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt, darunter auch Kinder!

Der Skoda krachte nach dem Crash in einen Straßengraben. © Roland Halkasch

Der Skoda Superb und der Mercedes-Benz Vito waren auf der S80 beide von Niederau kommend in Richtung Meißen unterwegs gewesen, als es kurz vor 17 Uhr passierte und die beiden Wagen ineinander krachten.

Wie die Polizei am Sonntagmorgen gegenüber TAG24 erklärte, wollte der Vito nach bisherigen Kenntnisstand nach links in einen Feldweg abbiegen. Genau zu diesem Zeitpunkt befand sich der Skoda im Überholvorgang!

Der Wagen bretterte nach dem unvermeidlichen Zusammenstoß einen kurzen Abhang neben der Straße herunter und kam unsanft erst an einem Baum zum Stehen.

Doch auch den Kleinbus erwischte es heftig, wie auf Bildern vom Unfallort zu erkennen ist. Insgesamt wurden fünf Personen bei dem Crash verletzt - darunter auch zwei Kinder im Alter von sechs und neun Jahren. Die Beifahrerin im Skoda (37) verletzte sich laut Polizeiangaben schwer. Nach TAG24-Informationen wurden alle fünf in Krankenhäuser gebracht.

Neben der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren Niederau und Meißen im Einsatz. Die Überreste des Skodas wurden von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben gezogen.