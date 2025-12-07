Heftiger Nikolaus-Crash in Sachsen: Fünf Verletzte - darunter zwei Kinder
Meißen/Niederau - Es war längst stockdunkel, als es am Samstagnachmittag zwischen Meißen und Niederau zu einem heftigen Unfall kam. Ein Skoda und ein Mercedes Kleinbus kollidierten miteinander - der Skoda landete in der Folge an einem Baum im Straßengraben. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt, darunter auch Kinder!
Der Skoda Superb und der Mercedes-Benz Vito waren auf der S80 beide von Niederau kommend in Richtung Meißen unterwegs gewesen, als es kurz vor 17 Uhr passierte und die beiden Wagen ineinander krachten.
Wie die Polizei am Sonntagmorgen gegenüber TAG24 erklärte, wollte der Vito nach bisherigen Kenntnisstand nach links in einen Feldweg abbiegen. Genau zu diesem Zeitpunkt befand sich der Skoda im Überholvorgang!
Der Wagen bretterte nach dem unvermeidlichen Zusammenstoß einen kurzen Abhang neben der Straße herunter und kam unsanft erst an einem Baum zum Stehen.
Doch auch den Kleinbus erwischte es heftig, wie auf Bildern vom Unfallort zu erkennen ist. Insgesamt wurden fünf Personen bei dem Crash verletzt - darunter auch zwei Kinder im Alter von sechs und neun Jahren. Die Beifahrerin im Skoda (37) verletzte sich laut Polizeiangaben schwer. Nach TAG24-Informationen wurden alle fünf in Krankenhäuser gebracht.
Neben der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren Niederau und Meißen im Einsatz. Die Überreste des Skodas wurden von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben gezogen.
Überholunfall zwischen Meißen und Niederau: 80.000 Euro Schaden!
Die S80 musste am Samstagabend wegen Rettungs- und Bergungsarbeiten bis ungefähr 20.40 Uhr gesperrt werden. Die Beamten gehen sowohl beim Skoda Superb als auch beim Mercedes Vito von Totalschaden aus. Dieser soll insgesamt rund 80.000 Euro betragen!
Nun ermittelt der Verkehrsunfalldienst zur genauen Ursache des Crashs. Auch Zeugen werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.
Titelfoto: Montage: Roland Halkasch