 4.015

Gegen geparkte Autos gebrettert: Unfall mit Verletzten - B172 stundenlang dicht

Bei einem Verkehrsunfall auf der B172 im Bad Schandauer Ortsteil Postelwitz sind mehrere Autos zusammen gerauscht. Es gab Verletzte.

Von Chris Pechmann

Bad Schandau - Am späten Montagnachmittag hat es im Bad Schandauer Ortsteil Postelwitz geknallt - gleich mehrere Autos waren involviert.

Crash am späten Montagnachmittag auf der B172 in Bad Schandau.
Crash am späten Montagnachmittag auf der B172 in Bad Schandau.  © xcitepress/Jonas Schubert

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bekannt gab, sollen nach ersten Angaben mehrere Fahrzeuge am Unfall gegen 16.30 Uhr beteiligt gewesen sein. Unfallort war die B172.

Offenbar rauschte mindestens ein Auto gegen geparkte Autos. Nach Vorort-Angaben könnte es sich um ein gescheitertes Überholmanöver gehandelt haben. Laut Polizeisprecher gab es mindestens drei verletzte Personen.

Nähere Angaben zu beteiligten Personen konnte die Polizei am Abend noch nicht machen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens blieb unklar.

Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.
Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.  © Marko Förster
Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Mehrere Autos waren am Unfall beteiligt.
Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Mehrere Autos waren am Unfall beteiligt.  © xcitepress/Jonas Schubert

Rettungswagen und Feuerwehr waren vor Ort. Die B172 zwischen Bad Schandau und Schmilka wurde in Höhe der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt. Noch vor 20 Uhr konnte eine Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Erstmeldung vom 3. November 2025, 19.39 Uhr; letzte Aktualisierung 20.59 Uhr.

Titelfoto: Fotomontage: xcitepress/Jonas Schubert//Marko Förster

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: