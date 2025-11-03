Unfall zwischen Simson und Dacia: 15-Jähriger schwer verletzt

Frohburg/Kohren-Sahlis - Ein 15-jähriger Simson-Fahrer wurde am Sonntag bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Leipzig schwer verletzt.

Der 15-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Ein 61-jähriger Dacia-Fahrer übersah nach ersten Informationen mutmaßlich den 15-Jährigen.

Der Autofahrer war auf der Schulstraße in Frohburg in nördlicher Richtung unterwegs. Als er nach rechts auf die Friedensstraße abbog, kam es zu dem Zusammenstoß.

Das teilte die Polizeidirektion Leipzig am Montagvormittag mit.

Der Simson-Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.