Unfall zwischen Simson und Dacia: 15-Jähriger schwer verletzt
Frohburg/Kohren-Sahlis - Ein 15-jähriger Simson-Fahrer wurde am Sonntag bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Leipzig schwer verletzt.
Ein 61-jähriger Dacia-Fahrer übersah nach ersten Informationen mutmaßlich den 15-Jährigen.
Der Autofahrer war auf der Schulstraße in Frohburg in nördlicher Richtung unterwegs. Als er nach rechts auf die Friedensstraße abbog, kam es zu dem Zusammenstoß.
Das teilte die Polizeidirektion Leipzig am Montagvormittag mit.
Der Simson-Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Es entstand Sachschaden von circa 4000 Euro.
Die Beamten der Verkehrspolizei ermitteln zum Unfallhergang und wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa