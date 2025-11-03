Gegen geparkte Autos gebrettert: Unfall mit Verletzten - Bundesstraße dicht

Bad Schandau - Am späten Montagnachmittag hat es im Bad Schandauer Ortsteil Postelwitz geknallt - gleich mehrere Autos waren involviert.

Crash am späten Montagnachmittag auf der B172 in Bad Schandau. © xcitepress/Jonas Schubert

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bekannt gab, sollen nach ersten Angaben mehrere Fahrzeuge am Unfall gegen 16.30 Uhr beteiligt gewesen sein. Unfallort war die B172.

Offenbar rauschte mindestens ein Auto gegen geparkte Autos. Nach Vorort-Angaben könnte es sich um ein gescheitertes Überholmanöver gehandelt haben. Laut Polizeisprecher gab es mindestens drei verletzte Personen.

Nähere Angaben zu beteiligten Personen konnte die Polizei am Abend noch nicht machen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens blieb unklar.