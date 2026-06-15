Getreidehänger kippt um und blockiert Straße in Mittelsachsen
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Taura - Über die Verbindungsstraße zwischen Taura und Köthensdorf (Mittelsachsen) verteilte sich nach dem Unfall eine Menge Getreide über die Fahrbahn.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war ein Traktor-Fahrer mit seiner Lamborghini-Zugmaschine gegen 12.50 Uhr auf der Köthensdorfer Straße (K8208) unterwegs.
Aus bisher noch ungeklärter Ursache kippte der Hänge plötzlich um und die Getreideladung verteilte sich über die Fahrbahn.
Verletzt wurde Polizeiinformationen zufolge bei dem Unfall niemand. Es kam zudem zu keinem Fremdschaden.
Die Köthensdorfer Straße war vorübergehend aufgrund der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Seit 14.15 Uhr ist sie jedoch wieder frei.
Titelfoto: Jan Haertel