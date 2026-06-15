Getreidehänger kippt um und blockiert Straße in Mittelsachsen

Taura - Über die Verbindungsstraße zwischen Taura und Köthensdorf ( Mittelsachsen ) verteilte sich nach dem Unfall eine Menge Getreide über die Fahrbahn.

Die Ladung des Anhängers verteilte sich über die Straße. © Jan Haertel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war ein Traktor-Fahrer mit seiner Lamborghini-Zugmaschine gegen 12.50 Uhr auf der Köthensdorfer Straße (K8208) unterwegs.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache kippte der Hänge plötzlich um und die Getreideladung verteilte sich über die Fahrbahn.

Verletzt wurde Polizeiinformationen zufolge bei dem Unfall niemand. Es kam zudem zu keinem Fremdschaden.