Böiger Wind in Sachsen: Baum kracht auf Auto, Vollsperrung

Tharandt - Auto heftig demoliert! Ein großer Baum hat dem böigen Wind am Sonntag nicht Stand gehalten und ist zwischen Tharandt und Freital auf die S194 gestürzt.

Ein Mazda ist kurz vor dem Ortseingang von Tharandt mit einem herabgestürzten Baum kollidiert. © Roland Halkasch

Der Stamm traf kurz nach 17 Uhr einen vorbeifahrenden Mazda, dessen Fahrer (37) dabei leicht verletzt wurde, wie ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte.

Fotos vom Unfallort zeigen, wie die Frontscheibe völlig zerstört ist. Auch Teile des Dachs und der Fahrerseite haben einiges abbekommen. Es dürfte sich um Totalschaden handeln.

Die Staatsstraße musste rund drei Stunden lang voll gesperrt werden.

Mithilfe einer Drehleiter zerlegten Feuerwehr-Kameraden den herabhängenden Baum.