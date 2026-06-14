Tödlicher Unfall in Lauta: Gastwirt stirbt direkt vor seinem Restaurant

Hoyerswerda - Ein Dorffest in Lauta endet in einer Familien-Tragödie: Gegen 3.40 Uhr krachte ein Opel in der Nacht zu Sonntag in ein Haus an der Senftenberger Straße . Für Alexios Zavitsanos (49) kam jede Hilfe zu spät.

Der Opel krachte mit voller Wucht gegen die Hausfassade. © xcitepress/Vivian Opitz

Konstantinos (63), der ältere Bruder des Verstorbenen, sitzt an einem der Tische in seinem Restaurant "Palladion" und ringt um Worte. "Wir waren nur ein Bier trinken, jetzt ist er tot", sagt der Grieche leise. Mehr als 25 Jahre lang haben die Geschwister Seite an Seite in dem Restaurant gearbeitet.

Gegen 3.15 Uhr kehrten die zwei nach dem Dorffest im zwei Kilometer entfernten Lauta-Dorf nach Hause zurück. "Er hatte sein Handy verloren, wollte noch mal suchen fahren, ich bin ins Bett gegangen."

Keine halbe Stunde später wurde Konstantinos vom Rettungshubschrauber geweckt. Als er aus dem Fenster blickte und das Auto seines Bruders fehlte, hatte er bereits eine "sehr schlimme Ahnung".

Nach ersten Erkenntnissen verlor Alexios in der lang gezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen Opel und prallte gegen ein Haus, keine zehn Meter von seinem Restaurant entfernt. Sein Beifahrer (50), ein Angestellter, wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Hergang laufen.