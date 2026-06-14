Rätsel um Unfall bei Dresden: Skoda landet im Feld, Fahrer verschwindet spurlos

Wünschendorf - Rätselhafter Unfall bei Dresden : Ein Skoda landete am Samstagabend neben der S177 in einem Getreidefeld. Anschließend ergriff der Fahrer die Flucht.

Der Skoda-Fahrer kam von der S 177 ab und landete in einem Getreidefeld, anschließend flüchtete er. © Marko Förster

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, war der Skoda Superb gegen 19 Uhr auf der S177 zwischen Eschdorf und Wünschendorf unterwegs.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer zu schnell in eine Kurve gerast und kam in der Folge von der Straße ab. Der Skoda landete schließlich in einem Getreidefeld.

Der Fahrer ließ sein Auto abseits der Straße stehen und ergriff die Flucht. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem sie den Skoda auf dem Feld entdeckten hatten.

Bei der Ankunft der Beamten gab es von dem Fahrer keine Spur mehr. Inzwischen besteht die Vermutung, dass der verunglückte Fahrer gar nicht der Eigentümer des Autos war.