Rätsel um Unfall bei Dresden: Skoda landet im Feld, Fahrer verschwindet spurlos
Wünschendorf - Rätselhafter Unfall bei Dresden: Ein Skoda landete am Samstagabend neben der S177 in einem Getreidefeld. Anschließend ergriff der Fahrer die Flucht.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, war der Skoda Superb gegen 19 Uhr auf der S177 zwischen Eschdorf und Wünschendorf unterwegs.
Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer zu schnell in eine Kurve gerast und kam in der Folge von der Straße ab. Der Skoda landete schließlich in einem Getreidefeld.
Der Fahrer ließ sein Auto abseits der Straße stehen und ergriff die Flucht. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem sie den Skoda auf dem Feld entdeckten hatten.
Bei der Ankunft der Beamten gab es von dem Fahrer keine Spur mehr. Inzwischen besteht die Vermutung, dass der verunglückte Fahrer gar nicht der Eigentümer des Autos war.
Die Polizei konnte den Halter mittlerweile ausmachen. Als sie ihn kontaktierten, konnte dieser rätselhafterweise keine Angaben dazu machen, wer mit seinem Fahrzeug unterwegs gewesen war oder wie es in dem Feld landen konnte.
Der Skoda wurde schließlich durch einen Kran geborgen. Nach dem flüchtigen Fahrer wird noch immer gesucht.
Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster