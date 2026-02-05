Glätte sorgt für Chaos in Ostsachsen: Mehr als 30 Unfälle

Dresden - Eisregen und glatte Straßen haben in Ostsachsen zu vielen Unfällen geführt.

Die Straßenverhältnisse sind teils spiegelglatt. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

"Es ist ordentlich was los auf den Straßen", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz der Deutschen Presse-Agentur. Demnach sind aktuell mehr als 30 Unfälle auf die Glätte zurückzuführen. Verletzte gebe es bislang nicht.

Besonders betroffen ist auch der Landkreis Bautzen. In Hoyerswerda und Umgebung ist der komplette Busverkehr zum Erliegen gekommen. "Die Fahrzeuge kommen teilweise kaum vom Hof, spätestens auf den Straßen ist dann Schluss", sagte ein Sprecher der Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda. Teils liege ein dicker Eispanzer auf der Straße.

Wann der Verkehr wieder anrollt, sei bislang unklar. "Sobald die Straßenverhältnisse einigermaßen beherrschbar sind, sind wir wieder am Start."

Auch die Regionalbus Oberlausitz GmbH berichtet von Ausfällen und "massiven Verspätungen" besonders im Bereich Kamenz und Hoyerswerda. Fahrgäste und Pendler sind aufgerufen, sich über die Abfahrtsmonitore und im Internet zu informieren.