Transporter kommt von Fahrbahn ab und landet auf der Seite: Fahrer schwer verletzt

Zwickau - Bereits am Dienstag kam es witterungsbedingt zu mehreren Unfällen. War das Winterwetter auch der Grund für diesen Unfall in Zwickau ?

Aus bisher ungeklärten Gründen kam der Transporter-Fahrer von der Fahrbahn ab. © Mike Müller

Ein 63-jähriger Transporter-Fahrer war am Mittwochvormittag mit seinem 3,5-Tonner auf der Straße "Am Hammerwald" in Richtung der Muldestraße unterwegs.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, kam der Transporter aus bisher noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung und kam in einer Firmeneinfahrt auf der Fahrerseite zum Stillstand.

Der 63-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht eigenständig befreien.

Die Feuerwehr öffnete das Dach des Transporters mit technischen Geräten und rettete den Fahrer aus dem Fahrzeug. Laut Polizeiinformationen wurde der 63-Jährige bei dem Unfall schwer verletzt.