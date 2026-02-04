Transporter kommt von Fahrbahn ab und landet auf der Seite: Fahrer schwer verletzt
Zwickau - Bereits am Dienstag kam es witterungsbedingt zu mehreren Unfällen. War das Winterwetter auch der Grund für diesen Unfall in Zwickau?
Ein 63-jähriger Transporter-Fahrer war am Mittwochvormittag mit seinem 3,5-Tonner auf der Straße "Am Hammerwald" in Richtung der Muldestraße unterwegs.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, kam der Transporter aus bisher noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung und kam in einer Firmeneinfahrt auf der Fahrerseite zum Stillstand.
Der 63-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht eigenständig befreien.
Die Feuerwehr öffnete das Dach des Transporters mit technischen Geräten und rettete den Fahrer aus dem Fahrzeug. Laut Polizeiinformationen wurde der 63-Jährige bei dem Unfall schwer verletzt.
Vollsperrung wieder aufgehoben
Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die Straße bis etwa 11.50 Uhr voll gesperrt.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.
Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cainsdorf, der Berufsfeuerwehr Zwickau sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.
Titelfoto: Ralph Köhler