Heftiger Frontalcrash im Vogtland: Überholmanöver geht schief

Rosenbach/Vogtl. - Heftiger Frontalcrash im Vogtland am Mittwochvormittag nach einem missglückten Überholmanöver! Auf einer Landstraße krachten zwei Autos zusammen. Feuerwehr , Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Zwei Personen wurden verletzt.

Schwerer Unfall auf der Elsterberger Landstraße bei Syrau. Ein Opel stieß frontal mit einem Toyota zusammen. Die Straße musste komplett gesperrt werden. © Igor Pastierovic

Der Unfall geschah kurz vor 10 Uhr bei Rosenbach-Syrau. Ein Opel stieß auf der Elsterberger Landstraße frontal mit einem Toyota zusammen.

Der Crash war so heftig, dass beide Autos völlig zusammengedrückt wurden, der Opel wurde zudem mit seinem Anhänger von der Straße geschleudert.

Schnell rückten Feuerwehr und Rettungskräfte an. Die Landstraße musste komplett gesperrt werden. Laut ersten Angaben der Polizei wurden zwei Personen leicht verletzt.



Wie kam es zum Unfall? Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilte, ging wohl ein Überholmanöver schief. Eines der Unfallautos wollte wohl einen Lkw überholen - dabei kam es zum Crash.