Heftiger Frontalcrash im Vogtland: Überholmanöver geht schief
Rosenbach/Vogtl. - Heftiger Frontalcrash im Vogtland am Mittwochvormittag nach einem missglückten Überholmanöver! Auf einer Landstraße krachten zwei Autos zusammen. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Zwei Personen wurden verletzt.
Der Unfall geschah kurz vor 10 Uhr bei Rosenbach-Syrau. Ein Opel stieß auf der Elsterberger Landstraße frontal mit einem Toyota zusammen.
Der Crash war so heftig, dass beide Autos völlig zusammengedrückt wurden, der Opel wurde zudem mit seinem Anhänger von der Straße geschleudert.
Schnell rückten Feuerwehr und Rettungskräfte an. Die Landstraße musste komplett gesperrt werden. Laut ersten Angaben der Polizei wurden zwei Personen leicht verletzt.
Wie kam es zum Unfall? Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilte, ging wohl ein Überholmanöver schief. Eines der Unfallautos wollte wohl einen Lkw überholen - dabei kam es zum Crash.
Wie hoch der Sachschaden ist, steht im Moment noch nicht fest. Die Landstraße ist aktuell noch komplett gesperrt, heißt es von der Polizei.
Titelfoto: Igor Pastierovic