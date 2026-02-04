Kreuzungscrash in Mittelsachsen: Audi knallt mit Honda zusammen

Hartha - Schwerer Crash in Mittelsachsen ! Am Mittwochabend knallte es auf einer Kreuzung bei Hartha. Ein Audi stieß mit einem Honda zusammen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Beide Autos wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. Die Kreuzung wurde teilweise gesperrt. © EHL Media/Dietmar Thomas

Der Unfall geschah gegen 17 Uhr auf der Kreuzung S36/Aschershainer Straße. Aus bisher unbekannter Ursache stieß ein Audi mit einem Honda zusammen.

Es krachte gewaltig! Der Honda wurde durch den Zusammenstoß von der Straße geschleudert, die Airbags sprangen auf. Am Audi entstand im Frontbereich ein massiver Schaden, ein Reifen war nach dem Unfall platt.



Schnell rückten zwei Rettungswagen und die Feuerwehr an. Die Kreuzung musste teilweise gesperrt werden.

Laut ersten Informationen wurden drei Personen durch den Unfall verletzt. Alle Beteiligten kamen in ein Krankenhaus.