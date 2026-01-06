Glatteis auf Straße fordert Tribut: Fahrerin (29) landet kopfüber im Graben

Kottmar-Eibau - Eine vereiste Straße führte in einem kleinen Ort in der Oberlausitz zu einem spektakulären Verkehrsunfall . Eine Frau kam von der Straße ab und landete kopfüber in einem kleinen Bach neben der Straße.

Um die Frau aus dem eisigen Bachlauf zu befreien, war eine Leiter vonnöten. © xcitepress/Thomas Baier

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Glätteunfall am heutigen Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr im sächsischen Kottmar-Eibau, nahe der tschechischen Grenze.

Eine 29-jährige Mitarbeiterin eines Pflegedienstes fuhr mit ihrem VW Up! auf dem Oberoderwitzerweg in Richtung der Dorfstraße, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto verlor.

Aufgrund der vereisten Straße konnte sie nur machtlos zusehen, wie sie von der Fahrbahn abkam, ein Geländer durchbrach und einen Bachlauf in die Tiefe stürzte, in dem sie schließlich kopfüber zum Liegen kam.

Wie durch ein Wunder schaffte die 29-Jährige es, sich selbst zu befreien und eigenständig den Notruf zu wählen.