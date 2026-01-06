 661

Glatteis auf Straße fordert Tribut: Fahrerin (29) landet kopfüber im Graben

In der kleinen Ortschaft Kottmar-Eibau ist ein VW Up! aufgrund einer vereisten Straße von der Fahrbahn abgekommen und kopfüber in einen Bachlauf gestürzt.

Von Nick-Fabrice Vetter

Kottmar-Eibau - Eine vereiste Straße führte in einem kleinen Ort in der Oberlausitz zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Eine Frau kam von der Straße ab und landete kopfüber in einem kleinen Bach neben der Straße.

Um die Frau aus dem eisigen Bachlauf zu befreien, war eine Leiter vonnöten.
Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Glätteunfall am heutigen Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr im sächsischen Kottmar-Eibau, nahe der tschechischen Grenze.

Eine 29-jährige Mitarbeiterin eines Pflegedienstes fuhr mit ihrem VW Up! auf dem Oberoderwitzerweg in Richtung der Dorfstraße, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto verlor.

Aufgrund der vereisten Straße konnte sie nur machtlos zusehen, wie sie von der Fahrbahn abkam, ein Geländer durchbrach und einen Bachlauf in die Tiefe stürzte, in dem sie schließlich kopfüber zum Liegen kam.

Wie durch ein Wunder schaffte die 29-Jährige es, sich selbst zu befreien und eigenständig den Notruf zu wählen.

Bevor die 29-Jährige einen Abgang in den Graben machte, durchbrach sie mit ihrem Auto ein Geländer am Straßenrand.
Mit vereinten Kräften schafften es die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, die Frau aus dem Graben zu holen und zu versorgen. Auch das Auto konnte kurz darauf aus dem Bach "gefischt" werden.
Glücklicherweise verletzte sich die Frau lediglich leicht. Trotzdem wurde sie zur Sicherheit in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 5000 Euro.

