Auf Rückfahrt von Bundesliga-Topspiel in Dortmund: Bus von FC Bayern Fanclub aus Sachsen abgefackelt

Tharandt - Für 20 Mitglieder eines Fußball-Fanclubs aus Sachsen endete die Rückfahrt vom Bundesliga-Kracher in Dortmund mit einem Schreck: Kurz vor der Einfahrt auf den Busbahnhof in Tharandt fing der Reisebus Feuer und brannte vollständig aus.

Kurz vor der Einfahrt in den Busbahnhof fing ein Reisebus auf der Dresdner Straße in Tharandt Feuer. © Roland Halkasch

Kurz nach 4 Uhr am Sonntagmorgen wurde die Polizei über einen in Flammen stehenden Reisebus auf der Dresdner Straße von der Rettungsleitstelle informiert, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 erklärte.

Im Inneren des Busses befanden sich dabei die Mitglieder des offiziellen FC Bayern Fanclubs aus Rabenau, die zuvor in Dortmund das Spitzenspiel der Bundesliga verfolgt hatten.

Fanclub-Chef Maik Lindner bestätigte den Feuer-Zwischenfall gegenüber TAG24 am Sonntagnachmittag. Der Bayern-Fan aus Sachsen sprach dabei von "Glück im Unglück", schließlich blieben alle 20 Reisenden in dem gemieteten Bus unversehrt.

Nach Polizeiangaben hatte sich während der Fahrt im Heck des Reisebusses Rauch entwickelt, wohl aufgrund eines technischen Defekts. Die Flammen griffen innerhalb kürzester Zeit auf den gesamten Bus über.

Der Busfahrer reagiert allerdings blitzschnell, stoppte das Fahrzeug und rettete seine 20 Fahrgäste nach draußen.