Schwerer Biker-Unfall im Erzgebirge: Rettungshubschrauber im Einsatz, Straße gesperrt

Zwönitz - Schwerer Motorrad-Unfall im Erzgebirge am Samstagmittag! Ein Biker stieß frontal mit einem Toyota zusammen. Die Straße musste komplett gesperrt werden.

Der Biker krachte mit voller Wucht gegen diesen Toyota. © André März

Der Unfall geschah gegen 12.45 Uhr auf der S258 bei Zwönitz. An der Kreuzung zur S257 krachte das Motorrad mit einem Toyota frontal zusammen.



Es knallte gewaltig: Das Auto wurde im Frontbereich eingedrückt, Fahrzeugteile flogen über die Straße. Der Biker stürzte und wurde laut ersten Informationen schwer verletzt.



Rettungskräfte rückten an, der Kreuzungsbereich musste komplett gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz und landete auf der Straße.

Zudem waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr vor Ort. Sie sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um auslaufende Betriebsmittel.