Tharandt: Radler kracht in Heckscheibe von Touareg, verletzt sich schwer

Tharandt - Mutmaßliches Missverständnis mit schlimmen Folgen in Tharandt: Dort dachte ein Fahrradfahrer (36) am Samstagnachmittag vermutlich, dass ein blinkender VW Touareg vor ihm abbiegen würde. Doch das Auto stoppte, woraufhin der Radler mit voller Wucht in dessen Heckscheibe krachte.

Eine Polizistin untersucht das Unfallrad und den VW Touareg nach Spuren. Die Heckscheibe des Touareg ist komplett zerstört. © Roland Halkasch

Zu dem Unglück kam es gegen 15.10 Uhr in der Pienner Straße (S192) Höhe der Dresdner Straße.

Der 36-Jährige wurde dabei trotz seines Fahrradhelms so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshelikopter ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Fotos vom Unfallort zeigen einen blutverschmierten Helm. Die Scheibe des Touareg ist komplett zerstört.

Im Gespräch mit TAG24 teilte die Polizeidirektion Dresden mit, dass das Auto aus verkehrsbedingten Gründen bremsen und den Abbiegevorgang somit stoppen musste.