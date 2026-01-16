20.000 Euro Schaden bei Kreuzungscrash: Zwei VW krachen zusammen

Glauchau - Kreuzungscrash auf der B175/Grenayer Straße in Glauchau (Landkreis Zwickau ) am Freitagvormittag!

Die beiden VW krachten im Kreuzungsbereich zusammen. © Andreas Kretschel

Nach Polizeiangaben kam es gegen 9.30 Uhr zu dem Unfall.

Ein VW-Fahrer war in Richtung Glauchau unterwegs, als ihm ein VW-Transporter (Fahrer: 67) entgegenkam und links in die Greynaer Straße abbiegen wollte. Dabei krachten beide Fahrzeuge zusammen.

Der 67-Jährige wurde laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt.