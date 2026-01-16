20.000 Euro Schaden bei Kreuzungscrash: Zwei VW krachen zusammen
Glauchau - Kreuzungscrash auf der B175/Grenayer Straße in Glauchau (Landkreis Zwickau) am Freitagvormittag!
Nach Polizeiangaben kam es gegen 9.30 Uhr zu dem Unfall.
Ein VW-Fahrer war in Richtung Glauchau unterwegs, als ihm ein VW-Transporter (Fahrer: 67) entgegenkam und links in die Greynaer Straße abbiegen wollte. Dabei krachten beide Fahrzeuge zusammen.
Der 67-Jährige wurde laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt.
Die Freiwillige Feuerwehr Glauchau war im Einsatz, um auslaufende Betriebsmittel zu binden.
Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.
Titelfoto: Andreas Kretschel