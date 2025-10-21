 2.236

Heftige Karambolage in Sächsischer Schweiz: Hoher Sachschaden und Bus im Graben

In der Sächsischen Schweiz sind drei Fahrzeuge kollidiert. Kurz darauf rauschte unweit vom Unfallort noch ein Bus in den Graben.

Von Malte Kurtz

Lohmen - In der Sächsischen Schweiz sind drei Fahrzeuge kollidiert. Kurz darauf rauschte unweit vom Unfallort noch ein Bus in den Graben.

Auf der S164 ist eine Nissan-Fahrerin (71) in den Gegenverkehr geraten und hat sich daraufhin überschlagen.
Auf der S164 ist eine Nissan-Fahrerin (71) in den Gegenverkehr geraten und hat sich daraufhin überschlagen.  © Marko Förster

Auf der Staatsstraße zwischen den Gemeinden Lohmen und Dobra rauschte am Montagnachmittag zunächst eine Nissan-Fahrerin (71) in einer Linkskurve in den Gegenverkehr, wie die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mitteilte.

Gegen 16.45 Uhr streifte die 71-Jährige dabei zunächst eine entgegenkommende Opel-Fahrerin (57), knallte anschließend frontal in den Seat eines 24-Jährigen und überschlug sich anschließend.

Infolge des Unfalls erlitten die Nissan-Fahrerin und der Lenker des Seats leichte Verletzungen davon. Zurück blieb ein immenser Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro.

Bergwacht in Sächsischer Schweiz stark gefordert: Rettungsheli im Dauereinsatz
Sächsische Schweiz Bergwacht in Sächsischer Schweiz stark gefordert: Rettungsheli im Dauereinsatz

Doch damit nicht genug: Während die Bergungsarbeiten auf der gesperrten S164 noch in vollem Gange waren, landete unweit von der Unfallstelle ein Linienbus im Graben. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte sich der Busfahrer festgefahren, wie ein Sprecher der Ortsfeuerwehr Lohmen gegenüber TAG24 erklärte.

Im Gegenverkehr kollidierte die Nissan-Fahrerin frontal mit einem Seat.
Im Gegenverkehr kollidierte die Nissan-Fahrerin frontal mit einem Seat.  © Marko Förster
Während die Straße zwischen Lohmen und Dobra aufgrund des Unfalls gesperrt war, landete ein Bus im Straßengraben.
Während die Straße zwischen Lohmen und Dobra aufgrund des Unfalls gesperrt war, landete ein Bus im Straßengraben.  © Marko Förster

Bildaufnahmen zeigen, wie der Linienbus zur Hälfte im Grünstreifen hängt und anschließend mithilfe eines Krans zurück auf den Asphalt gehievt wurde.

Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: