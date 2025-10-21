Heftige Karambolage in Sächsischer Schweiz: Hoher Sachschaden und Bus im Graben

Lohmen - In der Sächsischen Schweiz sind drei Fahrzeuge kollidiert. Kurz darauf rauschte unweit vom Unfallort noch ein Bus in den Graben.

Auf der S164 ist eine Nissan-Fahrerin (71) in den Gegenverkehr geraten und hat sich daraufhin überschlagen. © Marko Förster

Auf der Staatsstraße zwischen den Gemeinden Lohmen und Dobra rauschte am Montagnachmittag zunächst eine Nissan-Fahrerin (71) in einer Linkskurve in den Gegenverkehr, wie die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mitteilte.

Gegen 16.45 Uhr streifte die 71-Jährige dabei zunächst eine entgegenkommende Opel-Fahrerin (57), knallte anschließend frontal in den Seat eines 24-Jährigen und überschlug sich anschließend.

Infolge des Unfalls erlitten die Nissan-Fahrerin und der Lenker des Seats leichte Verletzungen davon. Zurück blieb ein immenser Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro.

Doch damit nicht genug: Während die Bergungsarbeiten auf der gesperrten S164 noch in vollem Gange waren, landete unweit von der Unfallstelle ein Linienbus im Graben. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte sich der Busfahrer festgefahren, wie ein Sprecher der Ortsfeuerwehr Lohmen gegenüber TAG24 erklärte.