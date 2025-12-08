 16.372

Laster verliert Ladung: Bundesstraße mit Bier geflutet

Bittere Nachricht für Bier-Freunde! Ein Lastwagen verlor am Montagmittag rund 400 Kisten Bier.

Von Sarah Fuchs

Crossen - Bittere Nachricht für Bier-Freunde! Ein Lastwagen verlor am Montagmittag rund 400 Kisten Bier.

Rund 400 Bierkisten lagen auf der Bundesstraße verteilt.
Rund 400 Bierkisten lagen auf der Bundesstraße verteilt.

Der Lastwagen-Fahrer war gegen 12.30 Uhr auf der B93 in Fahrtrichtung Altenburg unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Crossen (Landkreis Zwickau) löste sich offenbar eine Seitenwand des Lastwagens und ein Großteil der Ladung flog aus dem Lastwagen.

Rund 400 Kisten der Biermarken Wernesgrüner, Holsteiner und Lübzer verteilten sich über eine Strecke von etwa 80 Metern auf allen Fahrspuren.

Wie die Polizei mitteilte, wurden ein Skoda und ein VW von herabfallenden Bierflaschen getroffen und beschädigt.

Verletzte gibt es aktuellen Informationen zufolge nicht.

Folgeunfall mitten im Stau

Im Stau auf der B93 kam es zu einem Auffahrunfall.
Im Stau auf der B93 kam es zu einem Auffahrunfall.  © Mike Müller

Auf der Bundesstraße, die zur Räumung voll gesperrt werden musste, bildete sich ein kilometerlanger Stau. Wie die Polizei bestätigte, gab es dort - etwa 300 Meter vom ersten Unfallort entfernt - einen weitereren Unfall.

Ein Skoda bemerkte das plötzliche Verkehrsaufkommen zu spät und fuhr auf einen VW auf. Dabei wurden beide Fahrer sowie eine weitere Insassin im VW verletzt. Sie kamen anschließend in ein Krankenhaus.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 40.000 Euro.

Die Berufsfeuerwehr Zwickau alarmierte für den Einsatz die Freiwilligen Feuerwehren Crossen und Schlunzig nach, teilte Einsatzleiter Christian Hunger-Flämig mit.

Gemeinsam mit 16 Kameraden sowie der Polizei arbeiten die Einsatzkräfte daran, die Fahrbahn von Kisten, Flaschen und Scherben zu befreien. Wie lange die Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch andauern, ist derzeit noch nicht bekannt.

