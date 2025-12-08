Laster verliert Ladung: Bundesstraße mit Bier geflutet

Crossen - Bittere Nachricht für Bier-Freunde! Ein Lastwagen verlor am Montagmittag rund 400 Kisten Bier.

Rund 400 Bierkisten lagen auf der Bundesstraße verteilt. © Mike Müller

Der Lastwagen-Fahrer war gegen 12.30 Uhr auf der B93 in Fahrtrichtung Altenburg unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Crossen (Landkreis Zwickau) löste sich offenbar eine Seitenwand des Lastwagens und ein Großteil der Ladung flog aus dem Lastwagen.

Rund 400 Kisten der Biermarken Wernesgrüner, Holsteiner und Lübzer verteilten sich über eine Strecke von etwa 80 Metern auf allen Fahrspuren.

Wie die Polizei mitteilte, wurden ein Skoda und ein VW von herabfallenden Bierflaschen getroffen und beschädigt.

Verletzte gibt es aktuellen Informationen zufolge nicht.