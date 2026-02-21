Heftiger Baum-Crash im Erzgebirge: Straße kurzzeitig dicht

Schlettau - Schwerer Crash im Erzgebirge : In der Nacht auf Samstag krachte ein Audi frontal gegen einen Baum.

Das Auto wurde durch den Baum-Crash massiv beschädigt - Totalschaden! © André März

Der Unfall geschah gegen 3.15 Uhr auf der Zschöppelstraße bei Schlettau. Ein Audi-Fahrer kam aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Baum.



Der Frontbereich wurde dabei massiv eingedrückt, die Airbags sprangen auf - Fahrzeugteile flogen umher.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Der Fahrer und eine weitere Person kamen laut ersten Informationen verletzt in ein Krankenhaus.

