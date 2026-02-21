776
Heftiger Baum-Crash im Erzgebirge: Straße kurzzeitig dicht
Schlettau - Schwerer Crash im Erzgebirge: In der Nacht auf Samstag krachte ein Audi frontal gegen einen Baum.
Der Unfall geschah gegen 3.15 Uhr auf der Zschöppelstraße bei Schlettau. Ein Audi-Fahrer kam aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Baum.
Der Frontbereich wurde dabei massiv eingedrückt, die Airbags sprangen auf - Fahrzeugteile flogen umher.
Schnell rückten Rettungskräfte an. Der Fahrer und eine weitere Person kamen laut ersten Informationen verletzt in ein Krankenhaus.
Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Der Audi musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die Zschöppelstraße musste kurzzeitig gesperrt werden.
Titelfoto: André März