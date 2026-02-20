Crash auf B169: Auffahrunfall legt City-Bahn-Linie lahm

Aue-Bad Schema - Am Freitagnachmittag hat ein Unfall auf der B169 in Aue-Bad Schlema ( Erzgebirgskreis ) die Strecke der City-Bahn lahmgelegt.

Eine Dacia-Fahrerin war auf der B169 auf einen Renault aufgefahren. © Niko Mutschmann

Der Unfall passierte gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße/Lößnitzer Straße in Fahrtrichtung Lößnitz.

Aus bislang unbekannter Ursache war die Fahrerin eines Dacia auf einen vorausfahrenden Renault aufgefahren.

Der Dacia wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er auf einem Bahnübergang der City-Bahn-Linie C13 stehenblieb und nicht mehr weiterfahren konnte. Verletzte gab es, nach ersten Erkenntnissen, nicht.

Die Strecke musste vorübergehend gesperrt werden.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und schob schließlich den Dacia von den Gleisen. Außerdem mussten Trümmerteile entfernt werden.

Die Sperrung wurde nach 30 Minuten aufgehoben und auch die B169 ist laut Polizei nicht mehr gesperrt.