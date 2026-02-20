Kurioser Unfall in Sachsen: Hier verschwindet das Denkmal

Grimma - Bei einem Unfall in Grimma ist am Donnerstagabend ein junger Mann verletzt und eine historische Säule beschädigt worden.

Donnerstagabend krachte dieser Skoda gegen eine historische Postsäule. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Der 19-jährige Fahrer eines Skoda Octavia befuhr den Wallgraben in südliche Richtung, kam beim Rechtsabbiegen in die Leipziger/Colditzer Straße - offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit - von der Fahrbahn ab, landete auf dem Gehweg.

Dort überfuhr das Auto ein Verkehrszeichen und knallte gegen eine Postmeilensäule. Die Elemente des 1723 entstandenen und 1997 an dieser Stelle aufgestellten Denkmals wurden zwar verschoben, doch die Säule hielt dem Aufprall stand.

"Die Säule wurde mit einem Bauzaun abgesperrt", sagte Polizeisprecher Paul Engelmann zu TAG24, der von einem Sachschaden von 25.000 Euro spricht. Am Freitag wird das Bauamt notwendige Arbeiten verrichten.

Der 20 Jahre alte Beifahrer wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt, es genügte aber eine ambulante Behandlung vor Ort. Der Verursacher blieb unverletzt.

Die Grimmaer Feuerwehr kam ebenfalls zum Einsatz, musste unter anderem die Reste des umgefahrenen Verkehrszeichens wegflexen.