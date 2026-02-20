Weitere Unfälle auf B169 im Erzgebirge: Sperrungen nötig
Schneeberg - Nachdem es am Freitagnachmittag auf der B169 in Aue (Erzgebirge) bereits einen Unfall gegeben hat, hat es auf der Bundesstraße am frühen Abend noch zweimal gekracht.
Die beiden Unfälle passierten nur etwa einen Kilometer voneinander entfernt. In beiden Fällen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
An der Kreuzung Karlsbader Straße/Kobaltstraße passierte ein Auffahrunfall zwischen einem Ford und einem VW. Nach ersten Informationen von vor Ort wurden vier Personen leicht verletzt.
Die Kreuzung musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.
Unfall mit Tesla am Abzweig zur B93
Nur etwa einen Kilometer entfernt kam es zu einem weiteren Unfall auf der B169, diesmal am Abzweig zur B93.
Aus bislang ungeklärter Ursache knallten dort ein Tesla und ein weiteres Auto zusammen.
Verletzt wurde hier nach ersten Angaben niemand. Die Kreuzung musste teilweise gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.
In beiden Fällen ermittelt die Polizei zum Unfallhergang.
Titelfoto: Bildmontage: Niko Mutschmann (2)