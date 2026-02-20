Weitere Unfälle auf B169 im Erzgebirge: Sperrungen nötig

Schneeberg - Nachdem es am Freitagnachmittag auf der B169 in Aue (Erzgebirge) bereits einen Unfall gegeben hat, hat es auf der Bundesstraße am frühen Abend noch zweimal gekracht.

Die Kreuzung Karlsbader Straße/Kobaltstraße musste nach einem Unfall kurzzeitig voll gesperrt werden. © Niko Mutschmann

Die beiden Unfälle passierten nur etwa einen Kilometer voneinander entfernt. In beiden Fällen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

An der Kreuzung Karlsbader Straße/Kobaltstraße passierte ein Auffahrunfall zwischen einem Ford und einem VW. Nach ersten Informationen von vor Ort wurden vier Personen leicht verletzt.

Die Kreuzung musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.