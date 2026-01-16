Heftiger Crash auf Bundesstraße: Auto kracht gegen Baum, Fahrer schwer verletzt

Weischlitz - Schwerer Unfall auf der B173 bei Weischlitz ( Vogtland )!

Der Toyota-Fahrer (73) musste in ein Krankenhaus geflogen werden. © Ellen Liebner

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Toyota-Fahrer (73) am Donnerstagnachmittag auf der B173 in Richtung Hof unterwegs.

Dann kam er aus noch unklarer Ursache von der Straße ab, krachte gegen einen Baum und blieb dann auf einem angrenzenden Feld stehen.

"Aufgrund der Unfallschäden musste die Feuerwehr den schwer verletzten 73-Jährigen aus dem Fahrzeug befreien. Anschließend wurde er durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen", heißt es weiter.