Heftiger Crash auf Bundesstraße: Auto kracht gegen Baum, Fahrer schwer verletzt
Weischlitz - Schwerer Unfall auf der B173 bei Weischlitz (Vogtland)!
Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Toyota-Fahrer (73) am Donnerstagnachmittag auf der B173 in Richtung Hof unterwegs.
Dann kam er aus noch unklarer Ursache von der Straße ab, krachte gegen einen Baum und blieb dann auf einem angrenzenden Feld stehen.
"Aufgrund der Unfallschäden musste die Feuerwehr den schwer verletzten 73-Jährigen aus dem Fahrzeug befreien. Anschließend wurde er durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen", heißt es weiter.
Bei dem Crash entstand ein Sachschaden von circa 17.000 Euro, der Toyota musste abgeschleppt werden.
Die B173 wurde zeitweise voll gesperrt und nach circa eineinhalb Stunden wieder für den Verkehr freigegeben.
Titelfoto: Ellen Liebner