Heftiger Crash auf Bundesstraße: Biker schwer verletzt
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Glauchau - Bei einem Unfall am Samstagabend ist in Glauchau (Landkreis Zwickau) ein Motorradfahrer (45) schwer verletzt worden.
Der Biker war in Richtung A4 unterwegs. An der Kreuzung der B175, am Abzweig "Am Schafteich", kam es dann aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem Honda (Fahrer: 58).
Der 45-Jährige wurde laut Polizei bei dem Crash schwer verletzt.
Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Titelfoto: Andreas Kretschel