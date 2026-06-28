Heftiger Crash auf Bundesstraße: Biker schwer verletzt

Glauchau - Bei einem Unfall am Samstagabend ist in Glauchau (Landkreis Zwickau ) ein Motorradfahrer (45) schwer verletzt worden.

Der Biker und das Auto krachten in Glauchau zusammen. © Andreas Kretschel

Der Biker war in Richtung A4 unterwegs. An der Kreuzung der B175, am Abzweig "Am Schafteich", kam es dann aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem Honda (Fahrer: 58).

Der 45-Jährige wurde laut Polizei bei dem Crash schwer verletzt.