Bauarbeiter von führerlosem Lkw überrollt
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Zwönitz - Im Zwönitzer Ortsteil Kühnhaide (Erzgebirgskreis) wurde am Freitag ein Mann (55) von einem führerlosen Lkw überrollt.
Das Unglück passierte auf einer Baustelle in der Dittersdorfer Straße.
Wie die Polizei mitteilte, war der Laster aus bislang unbekannter Ursache in Bewegung geraten.
Dabei überrollte das führerlose Fahrzeug einen 55 Jahre alten Bauarbeiter.
Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er kam ins Krankenhaus.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Nicolas Armer/dpa