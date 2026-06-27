Bauarbeiter von führerlosem Lkw überrollt

Zwönitz - Im Zwönitzer Ortsteil Kühnhaide ( Erzgebirgskreis ) wurde am Freitag ein Mann (55) von einem führerlosen Lkw überrollt.

In Zwönitz wurde ein Bauarbeiter von einem führerlosen Laster überrollt und schwer verletzt. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa

Das Unglück passierte auf einer Baustelle in der Dittersdorfer Straße.

Wie die Polizei mitteilte, war der Laster aus bislang unbekannter Ursache in Bewegung geraten.

Dabei überrollte das führerlose Fahrzeug einen 55 Jahre alten Bauarbeiter.