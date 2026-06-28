Motorradfahrer kracht gegen Baum: 44-Jähriger schwer verletzt
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Mockrehna - Im Landkreis Nordsachsen krachte am Freitag ein 44-Jähriger mit seinem Motorrad gegen einen Baum.
Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag berichtete, war der Mann gegen 17.35 Uhr auf der Hohburger Straße in Mockrehna/OT Wildschütz unterwegs.
Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.
Danach kollidierte er mit einem Baum.
Dabei wurde der 44-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war am Sonntagmorgen zunächst noch unklar. Die Polizei in Torgau ermittelt zur Unfallursache.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa