Motorradfahrer kracht gegen Baum: 44-Jähriger schwer verletzt

Mockrehna - Im Landkreis Nordsachsen krachte am Freitag ein 44-Jähriger mit seinem Motorrad gegen einen Baum.

Der 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag berichtete, war der Mann gegen 17.35 Uhr auf der Hohburger Straße in Mockrehna/OT Wildschütz unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Danach kollidierte er mit einem Baum.

Dabei wurde der 44-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.