Drei Schwerverletzte: Transporter rammt Pfosten und kippt in Straßengraben
Regis-Breitingen - Drei Personen wurden am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.
Ein 43-Jähriger war gegen 16.40 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen der Ortslage Regis-Breitingen und der S50 in nördliche Richtung unterwegs.
In einer Linkskurve kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten, kam wieder auf die Straße, kippte dann aber zur Seite und rutschte in den Straßengraben.
Das erklärte Polizeisprecherin Therese Leverenz am Sonntagmorgen.
Sowohl der Fahrer als auch zwei Insassen (ein 40-Jähriger und ein 44-Jähriger) wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden.
Wie hoch der Sachschaden ist, konnte am Sonntag noch nicht gesagt werden. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Die S50 wurde für circa zwei Stunden voll gesperrt.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa