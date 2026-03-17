Heftiger Crash in der Lausitz: Auto steht nach Frontalkollision in Flammen

Schipkau - Schwerer Unfall in Süd-Brandenburg: Zwei Fahrzeuge krachten am Dienstagnachmittag frontal zusammen!

Auf der Landstraße 60 kollidierten zwei Autos aus bisher ungeklärter Ursache frontal miteinander. © xcitepress/Dennis Hillner

Nach TAG24-Informationen ereignete sich das Unglück auf der Landstraße 60 zwischen Hörlitz und Senftenberg im Landkreis Oberspreewald-Lausitz.

Dabei krachten zwei Fahrzeuge frontal zusammen, die Ursache ist noch unklar.

Bevor die Einsatzkräfte eintrafen, soll eines der Autos bereits komplett in Flammen gestanden haben. Glücklicherweise konnte sich der Fahrer des brennenden Pkws wohl noch selbstständig befreien.

Bei dem Unfall sollen zwei Personen verletzt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht worden sein.