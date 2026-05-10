B101 voll gesperrt: VW-Fahrer nach Baumcrash im Krankenhaus
Wolkenstein - Am Samstagabend ist es auf der B101 im Erzgebirge zu einem schweren Unfall gekommen.
Ein VW-Fahrer war gegen 20.20 Uhr auf der Bundesstraße beim Wolkenstein Ortsteil Schönbrunn in Richtung S222/Falkenbach unterwegs. In einer Kurve kam der Volkswagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte frontal in einen Baum.
Laut Polizei vor Ort kam der Fahrer verletzt ins Krankenhaus. An dem Auto entstand Totalschaden.
Die B101 musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Schönbrunn und Wolkenstein im Einsatz, sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher.
Titelfoto: André März