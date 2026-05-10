B101 voll gesperrt: VW-Fahrer nach Baumcrash im Krankenhaus

Wolkenstein - Am Samstagabend ist es auf der B101 im Erzgebirge zu einem schweren Unfall gekommen.

Der VW war frontal in einen Baum gekracht und erlitt Totalschaden. © André März

Ein VW-Fahrer war gegen 20.20 Uhr auf der Bundesstraße beim Wolkenstein Ortsteil Schönbrunn in Richtung S222/Falkenbach unterwegs. In einer Kurve kam der Volkswagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte frontal in einen Baum.

Laut Polizei vor Ort kam der Fahrer verletzt ins Krankenhaus. An dem Auto entstand Totalschaden.

Die B101 musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.