Blankes Chaos in sächsischem Vorgarten: Lexus rast durch Hecke, Fahrer spurlos verschwunden

Jesewitz - Rätselhafter Unfall in Nordsachsen: Am frühen Sonntagmorgen ist ein Auto durch eine Hecke gerast und mitten im Garten des Grundstücks stehen geblieben. Doch vom Fahrer fehlt noch immer jede Spur.

Nicht nur der Lexus wurde bei dem Crash völlig zerstört. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Polizei wurde kurz vor 6 Uhr im Morgengrauen in die Weltewitzer Landstraße in Jesewitz gerufen, wie Andreas de Parade, Sprecher des Lagezentrums, auf Nachfrage von TAG24 berichtete.

Als die Beamten am Unfallort ankamen, bot sich ihnen ein chaotisches Bild: Ein Lexus stand mitten auf dem Grundstück, war offenbar durch die Hecke gekracht. Der dazugehörige Garten war völlig verwüstet.

In dem ramponierten Wagen saß allerdings niemand, offenbar hatte der Fahrer oder die Fahrerin Hals über Kopf die Flucht ergriffen. Bislang konnte er nicht gefunden werden.

Laut Sprecher sei ein größerer Schaden entstanden - er werde zum jetzigen Zeitpunkt auf einen Betrag im höheren fünfstelligen Bereich geschätzt.