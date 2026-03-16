Heftiger Crash in der Sächsischen Schweiz: Drei Personen verletzt

Lohmen - Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 164 bei Lohmen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mini und einem Opel. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. © Marko Förster

Wie die Polizei Dresden auf Anfrage von TAG24 bestätigt, kollidierten gegen 15.20 Uhr auf der S164 zwischen dem Ortsausgang Lohmen und dem Abzweig nach Porschendorf ein Mini und ein Opel. Die Unfallursache ist bislang jedoch nicht bekannt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Angaben zum Sachschaden liegen noch nicht vor.

Drei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen, so der Polizeisprecher.