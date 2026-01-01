3.983
Heftiger Crash in Zwickau: Straßenbahn erfasst Auto, Tram entgleist
Zwickau - Schwerer Unfall am Mittwoch in Zwickau! Offenbar übersah eine VW-Fahrerin eine Straßenbahn.
Kurz nach 14 Uhr kam es auf der Inneren Zwickauer Straße zu dem Crash.
Die 38-Jährige wollte über die Schienen fahren, um in ein Grundstück einzubiegen. In dem Moment kam allerdings eine Straßenbahn.
Laut einem Sprecher der Polizei erfasste die Tram das Auto, das dann gegen einen Mast gedrückt wurde. Die Bahn entgleiste dabei.
Die 38-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, ein Fahrgast in der Bahn leicht verletzt.
Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 48.000 Euro. Die Bergungsarbeiten dauerten bis circa 20 Uhr.
