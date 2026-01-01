Heftiger Crash in Zwickau: Straßenbahn erfasst Auto, Tram entgleist

Zwickau - Schwerer Unfall am Mittwoch in Zwickau ! Offenbar übersah eine VW-Fahrerin eine Straßenbahn.

Die Tram erfasste das Auto, das dann gegen einen Mast gedrückt wurde. © Ralph Köhler/propicture

Kurz nach 14 Uhr kam es auf der Inneren Zwickauer Straße zu dem Crash.

Die 38-Jährige wollte über die Schienen fahren, um in ein Grundstück einzubiegen. In dem Moment kam allerdings eine Straßenbahn.

Laut einem Sprecher der Polizei erfasste die Tram das Auto, das dann gegen einen Mast gedrückt wurde. Die Bahn entgleiste dabei.