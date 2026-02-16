Erneuter Wintereinbruch: Schnee und Glätte sorgen für Unfälle

Geithain/Lützen - Über Nacht kam der Winter zurück nach Sachsen und Sachsen-Anhalt. Schnee und niedrige Temperaturen machten die Straßen am Montagmorgen glatt.

Das Auto blieb auf dem Dach liegen. © EHL Media/Dietmar Thomas

Gegen 8 Uhr überschlug sich ein Auto auf der Bundesstraße 175 im Geithainer Ortsteil Dölitzsch.

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurde eine Person verletzt.

Die Unfallursache ist aktuell noch unklar und wird ermittelt.

Bilder von vor Ort zeigen, dass das Fahrzeug in einem Straßengraben auf dem Dach zum Liegen kam. Die Bundesstraße wurde teilweise gesperrt.