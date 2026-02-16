Erneuter Wintereinbruch: Schnee und Glätte sorgen für Unfälle
Geithain/Lützen - Über Nacht kam der Winter zurück nach Sachsen und Sachsen-Anhalt. Schnee und niedrige Temperaturen machten die Straßen am Montagmorgen glatt.
Gegen 8 Uhr überschlug sich ein Auto auf der Bundesstraße 175 im Geithainer Ortsteil Dölitzsch.
Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurde eine Person verletzt.
Die Unfallursache ist aktuell noch unklar und wird ermittelt.
Bilder von vor Ort zeigen, dass das Fahrzeug in einem Straßengraben auf dem Dach zum Liegen kam. Die Bundesstraße wurde teilweise gesperrt.
Kurz vor Lützen krachten zwei Fahrzeuge ineinander
In Sachsen-Anhalt kollidierten gegen 8 Uhr zwei Fahrzeuge.
Eine Sprecherin des Polizeireviers Burgenlandkreis bestätigte den Unfall zwischen Lützen und Starsiedel auf TAG24-Anfrage.
Gegen 8 Uhr stießen die Fahrzeuge ineinander. Vermutlich war die glatte Straße dafür verantwortlich.
Eines der Autos landete im Straßengraben, beide wurden beschädigt.
Einsatzkräfte sperrten die Straße erst voll und betreuten die Verletzten. Nach ersten Informationen wurden zwei Personen leicht verletzt, eine wurde noch am Unfallort ambulant behandelt.
Gegen 10 Uhr war die Sperrung wieder aufgehoben, und der Verkehr konnte wieder fließen.
