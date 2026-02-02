571
Nach Kreuzungs-Crash: Autos Schrott, 25.000 Euro Schaden
Weischlitz - Im Vogtland war am Montagmorgen eine Vollsperrung nötig. Grund war ein heftiger Kreuzungs-Crash.
Gegen 7 Uhr war ein VW-Fahrer (40) auf der K7864 aus Richtung Kürbitz kommend unterwegs.
Laut Polizei bog er dann auf die B173 ab und krachte dort mit dem vorfahrtsberechtigten Auto eines 47-Jährigen zusammen, der auf der B173 unterwegs war.
Der 40-Jährige verletzte sich leicht, er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Die beiden Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von circa 25.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.
Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.
