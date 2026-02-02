Nach Kreuzungs-Crash: Autos Schrott, 25.000 Euro Schaden

Weischlitz - Im Vogtland war am Montagmorgen eine Vollsperrung nötig. Grund war ein heftiger Kreuzungs-Crash.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. © Ellen Liebner

Gegen 7 Uhr war ein VW-Fahrer (40) auf der K7864 aus Richtung Kürbitz kommend unterwegs.

Laut Polizei bog er dann auf die B173 ab und krachte dort mit dem vorfahrtsberechtigten Auto eines 47-Jährigen zusammen, der auf der B173 unterwegs war.

Der 40-Jährige verletzte sich leicht, er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

