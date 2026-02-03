Schneefall sorgt für Unfälle in Sachsen: Lkw steht quer, Transporter landet im Teich

Hartha - Seit Dienstagnachmittag schneit es wieder in Sachsen . Dabei wurde der erneute Schneefall nicht nur einer Mercedes-Fahrerin bei Hartha ( Mittelsachsen ) zum Verhängnis.

Der Mercedes musste abgeschleppt werden. © EHL Media/Dietmar Thomas

Ersten TAG24-Informationen zufolge war die Frau gegen 14.45 Uhr auf der B176 zwischen Hartha Kreuz und dem Ortsteil Gersdorf unterwegs.

Etwa 500 Meter hinter dem Kreisverkehr geriet sie mit ihrem Mercedes in eine örtlich begrenzte Schneewehe.

Daraufhin soll sie die Kontrolle über ihr Auto verloren, von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gekracht sein. Im Anschluss habe sich der Mercedes um etwa 180 Grad gedreht und sei mitten auf der Fahrbahn stehen geblieben.

Die Fahrerin sei erst vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Mercedes wurde durch den Unfall stark beschädigt. Informationen über den entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.

Die betroffene Straße musste vollständig gesperrt werden, der Verkehr wurde über Gersdorf umgeleitet, wodurch es zu erheblichen Behinderungen auf der Ausweichstrecke kam. Mittlerweile ist die Bundesstraße wieder frei.