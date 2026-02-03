Schneefall sorgt für Unfälle in Sachsen: Lkw steht quer, Transporter landet im Teich
Hartha - Seit Dienstagnachmittag schneit es wieder in Sachsen. Dabei wurde der erneute Schneefall nicht nur einer Mercedes-Fahrerin bei Hartha (Mittelsachsen) zum Verhängnis.
Ersten TAG24-Informationen zufolge war die Frau gegen 14.45 Uhr auf der B176 zwischen Hartha Kreuz und dem Ortsteil Gersdorf unterwegs.
Etwa 500 Meter hinter dem Kreisverkehr geriet sie mit ihrem Mercedes in eine örtlich begrenzte Schneewehe.
Daraufhin soll sie die Kontrolle über ihr Auto verloren, von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gekracht sein. Im Anschluss habe sich der Mercedes um etwa 180 Grad gedreht und sei mitten auf der Fahrbahn stehen geblieben.
Die Fahrerin sei erst vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.
Der Mercedes wurde durch den Unfall stark beschädigt. Informationen über den entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.
Die betroffene Straße musste vollständig gesperrt werden, der Verkehr wurde über Gersdorf umgeleitet, wodurch es zu erheblichen Behinderungen auf der Ausweichstrecke kam. Mittlerweile ist die Bundesstraße wieder frei.
Transporter landet im Dorfteich
Nach den starken Schneefällen wurde auch die A4 wieder zur Rutschbahn. Gegen 20 Uhr war ein Lastwagen-Fahrer in Richtung Dresden unterwegs, als er zwischen Limbach-Oberfrohna und Kreuz Chemnitz ins Rutschen kam.
Letztendlich blieb er quer über die Fahrbahn stehen und blockierte somit die Richtungsfahrbahn. Die Vollsperrung konnte nach knapp zwei Stunden wieder aufgelöst werden.
In Mittelsachsen musste ein Transporter-Fahrer aus dem Dorfteich im Rossauer Ortsteil Seifersbach gerettet werden. Ersten Angaben der Feuerwehr zufolge verlor der Fahrer auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Teich.
Anwohner retteten den Mann mithilfe einer Leiter. Er blieb zum Glück unverletzt.
Die alarmierten Feuerwehrleute bergen derzeit noch den Unfallwagen.
Erstmeldung: 3. Februar, 18.30 Uhr; letzte Aktualisierung: 22.26 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Dietmar Thomas (2); HAertelpress