Heftiger Motorrad-Crash in Sachsen: Biker mit schweren Verletzungen in Krankenhaus
Sebnitz - Schwerer Motorradunfall im Norden von Bad Schandau! Kurz nach Beginn der Motorradsaison stürzte ein 64-Jähriger mit seiner Maschine und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Der Biker war am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr in Sebnitz auf der S 154 unterwegs, als er zwischen den beiden Ortsteilen Altendorf und Mittelndorf die Kontrolle über seine Yamaha verlor.
In einer Linkskurve der Schandauer Straße kam er nach rechts von der Straße ab und stürzte in den danebenliegenden Straßengraben, wie die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mitteilte.
Dabei zog sich der 64-Jährige schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 3000 Euro.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa