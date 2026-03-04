Heftiger Motorrad-Crash in Sachsen: Biker mit schweren Verletzungen in Krankenhaus

Sebnitz - Schwerer Motorradunfall im Norden von Bad Schandau ! Kurz nach Beginn der Motorradsaison stürzte ein 64-Jähriger mit seiner Maschine und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Biker (64) musste nach dem heftigen Unfall sofort in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Der Biker war am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr in Sebnitz auf der S 154 unterwegs, als er zwischen den beiden Ortsteilen Altendorf und Mittelndorf die Kontrolle über seine Yamaha verlor.

In einer Linkskurve der Schandauer Straße kam er nach rechts von der Straße ab und stürzte in den danebenliegenden Straßengraben, wie die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mitteilte.