Unfall auf A14: Auto durchbricht Wildzaun
Döbeln - Auf der A14 in Richtung Dresden krachten am Montagnachmittag ein Auto und ein Laster zusammen.
Gegen 16.15 Uhr kam es kurz vor der Anschlussstelle Döbeln-Nord, im Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Leisnig und Döbeln-Nord zu dem Unfall.
Hier krachten aus noch ungeklärter Ursache ein Lkw und ein Ford zusammen.
Nach der Kollision geriet der Ford Focus offenbar ins Schleudern, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam dann circa 50 Meter weiter auf einem Feld zum Stehen.
Nach ersten Informationen vom Unfallort wurde eine Person zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
Titelfoto: EHL Media/Justin Kurowski