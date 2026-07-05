Unfall in Sächsischer Schweiz: Opel-Fahrerin überschlägt sich und stürzt Abhang hinunter

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In der Sächsischen Schweiz ist am Sonntagmorgen eine Opel-Fahrerin eine Böschung hinabgerauscht.

Von Malte Kurtz, Marko Förster

Bielatal - In der Sächsischen Schweiz ist am Sonntagmorgen eine Opel-Fahrerin eine Böschung hinabgerauscht.

Der Opel Corsa war auf der S171 von der Straße abgekommen.
Der Opel Corsa war auf der S171 von der Straße abgekommen.  © Marko Förster

Die Frau war gegen 8.30 Uhr auf der Pirnaer Straße (S171) bei Bielatal aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Anschließend stürzte der Wagen mehrere Meter in die Tiefe und überschlug sich.

Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon und konnte sich offenbar selbst aus dem Wrack befreien.

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Infolge des Unfalls entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Der Wagen landete auf der Seite liegend im Wald.
Der Wagen landete auf der Seite liegend im Wald.  © Marko Förster

Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie der Opel Corsa aus dem grünen Dickicht per Seilwinde wieder auf den Asphalt gezogen wurde.

Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster

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