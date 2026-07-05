Unfall in Sächsischer Schweiz: Opel-Fahrerin überschlägt sich und stürzt Abhang hinunter
Von Malte Kurtz, Marko Förster
Bielatal - In der Sächsischen Schweiz ist am Sonntagmorgen eine Opel-Fahrerin eine Böschung hinabgerauscht.
Die Frau war gegen 8.30 Uhr auf der Pirnaer Straße (S171) bei Bielatal aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.
Anschließend stürzte der Wagen mehrere Meter in die Tiefe und überschlug sich.
Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon und konnte sich offenbar selbst aus dem Wrack befreien.
Infolge des Unfalls entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.
Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie der Opel Corsa aus dem grünen Dickicht per Seilwinde wieder auf den Asphalt gezogen wurde.
Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster