Ford kollidiert mit Bäumen und wird zerrissen: Fahrer (†22) stirbt in Klinik, drei Insassen verletzt

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Ein heftiger Verkehrsunfall mit vier schwer verletzten Personen hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden die Polizeisirenen zum Heulen gebracht.

Von Jennifer Schneider

Ebersbach (Meißen) - Ein Unfall mit mehreren schwer verletzten Personen hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden die Polizeisirenen zum Heulen gebracht: Zwischen Ebersbach (Meißen) und der S177 verlor ein Autofahrer (†22) die Kontrolle über seinen Ford Focus und prallte mit mehreren Bäumen zusammen. Inzwischen verstarb der junge Mann.

Ein Ford Focus (Fahrer 22) kam zwischen Ebersbach und der S177 von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Bäumen.
Ein Ford Focus (Fahrer 22) kam zwischen Ebersbach und der S177 von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Bäumen.  © Roland Halkasch

Wie die Dresdner Polizeidirektion gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 0.10 Uhr auf der Bärwalder Straße.

Aus bislang noch unbekannter Ursache kam der 22-Jährige von seinem Fahrtweg ab und kollidierte mit vier am Straßenrand stehenden Bäumen - der letzte stoppte schließlich das Auto.

Durch die heftigen Zusammenstöße wurde das Heck des Fords abgerissen und auf ein nahe gelegenes Maisfeld katapultiert. Der vordere Teil des Kombis wurde gegen einen Baum geschleudert.

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Der Fahrer und drei weitere Insassen, eine 21-jährige Frau und zwei Männer (24, 26), wurden nach dem Vorfall schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Zahlreiche Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 22-jährige Fahrer so schwer verletzt, dass er kurz darauf im Krankenhaus verstarb.

Infolge des Unfalls fällte das Fahrzeug einen Baum am Wegesrand.
Infolge des Unfalls fällte das Fahrzeug einen Baum am Wegesrand.  © Roland Halkasch
Das Auto wurde während des Unglücks halbiert und vollkommen zerstört.
Das Auto wurde während des Unglücks halbiert und vollkommen zerstört.  © Roland Halkasch
Das Heck des Vehikels wurde mit voller Wucht auf ein Maisfeld geschleudert.
Das Heck des Vehikels wurde mit voller Wucht auf ein Maisfeld geschleudert.  © Roland Halkasch
Rettungskräfte brachten die vier schwer verletzten Insassen des Fahrzeugs in Krankenhäuser.
Rettungskräfte brachten die vier schwer verletzten Insassen des Fahrzeugs in Krankenhäuser.  © Roland Halkasch

Die Bärwalder Straße war nach dem Vorfall bis drei Uhr vollständig gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Erstmeldung am 2. Juli um 9.19 Uhr, zuletzt aktualisiert am 3. Juli um 10.21 Uhr

Titelfoto: Fotomontage/Roland Halkasch

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