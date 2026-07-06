Angetrunkene Caddy-Fahrerin verliert Kontrolle und baut Unfall: Auch Kind sitzt mit im Auto

Delitzsch - Schwerer Unfall im Landkreis Nordsachsen: Am Sonntagabend hat eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist in ein Wäldchen gekracht. Die Frau soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben - und das, obwohl ein Kind mit im Wagen saß.

Der VW Caddy der Frau (36) kam erst in der Böschung zum Stehen. Sie und ihr Beifahrer (9) wurden verletzt. © LeipzigFireFighter

Der Unfall geschah gegen 21 Uhr auf der K7442 nahe dem Delitzscher Ortsteil Döbernitz, wie Polizeisprecher Olaf Hoppe auf Anfrage von TAG24 berichtete.

Demnach war die 36-Jährige mit ihrem VW Caddy von der Langen Straße kommend in Richtung Eilenburger Chaussee unterwegs, als sie zuerst nach rechts von der Straße abgekommen und in den Grünstreifen geraten sei.

Das Auto schleuderte zurück auf die Fahrbahn und schließlich weiter nach links in ein Wäldchen leicht unterhalb der Straße, in dem sie gegen mehrere Bäume krachte.

Sowohl die Fahrerin als auch ein neun Jahre alter Junge auf dem Beifahrersitz wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

"Es besteht der Verdacht, dass die Fahrerin Alkohol konsumiert hat", so Hoppe. Daher ermittele der Verkehrsunfalldienst nicht nur wegen fahrlässiger Körperverletzung, sondern auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.