Frontal-Crash auf Staatsstraße: Zwei Schwerverletzte, Vollsperrung

Weischlitz - Nach einem heftigen Unfall am Donnerstagmittag musste die S297 bei Rodersdorf (Gemeinde Weischlitz, Vogtland ) voll gesperrt werden.

Die beiden Autos krachten auf der S297 frontal zusammen. © Mike Müller

Gegen 11.30 Uhr krachten auf der Staatsstraße aus noch ungeklärter Ursache ein Škoda und ein Suzuki frontal zusammen.

Nach ersten Informationen der Polizei sind bei dem Unfall zwei Personen schwer verletzt worden, eine weitere leicht.

Die Feuerwehr Weischlitz unterstützte bei der Rettung und sicherte die Unfallstelle ab.