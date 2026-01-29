3.175
Frontal-Crash auf Staatsstraße: Zwei Schwerverletzte, Vollsperrung
Weischlitz - Nach einem heftigen Unfall am Donnerstagmittag musste die S297 bei Rodersdorf (Gemeinde Weischlitz, Vogtland) voll gesperrt werden.
Gegen 11.30 Uhr krachten auf der Staatsstraße aus noch ungeklärter Ursache ein Škoda und ein Suzuki frontal zusammen.
Nach ersten Informationen der Polizei sind bei dem Unfall zwei Personen schwer verletzt worden, eine weitere leicht.
Die Feuerwehr Weischlitz unterstützte bei der Rettung und sicherte die Unfallstelle ab.
Der entstandene Sachschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt. Die S297 musste über mehrere Stunden voll gesperrt werden.
Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
Titelfoto: Mike Müller