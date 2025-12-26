 1.443

Heftiger Unfall in der Kurve: Golf kracht in Taxi

Auf der B 175 zwischen Rochlitz und Döbeln kollidierten am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Golf und ein Taxi. Beide Autos wurden stark beschädigt.

Von Tamina Porada

Rochlitz - Auf der B175 zwischen Rochlitz und Döbeln kollidierten am zweiten Weihnachtsfeiertag zwei Fahrzeuge. Zahlreiche Einsatzkräfte waren gebunden. Die Straße wurde zwischenzeitlich vollständig gesperrt.

Der Golf krachte in die Seite des Taxis.
Gegen 16 Uhr war nach TAG24-Informationen ein VW Golf bergab auf der kurvenreichen Strecke unterwegs.

Zwischen dem Abzweig nach Neudörfchen und dem Abzweig nach Penna soll das Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei stieß es frontal mit einem Taxi zusammen, das dem Fahrzeug entgegenkam.

Fotos von vor Ort zeigen, dass beide Autos durch den Unfall stark beschädigt wurden.

Es soll Verletzte geben, die vom Rettungsdienst medizinisch versorgt wurden. Weitere Informationen zu ihrem Zustand sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und versorgte die Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.
Die Straße war kurzzeitig voll gesperrt

Von vor Ort erfuhr TAG24, dass 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen im Einsatz waren, um die Unfallstelle abzusichern.

Zwischenzeitlich musste die B175 im entsprechenden Abschnitt vollständig gesperrt werden. Die Polizei Sachsen teilte in den Verkehrsmeldungen mit, dass die Straße am Abend wieder freigegeben werden konnte.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

