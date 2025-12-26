Heftiger Unfall in der Kurve: Golf kracht in Taxi
Rochlitz - Auf der B175 zwischen Rochlitz und Döbeln kollidierten am zweiten Weihnachtsfeiertag zwei Fahrzeuge. Zahlreiche Einsatzkräfte waren gebunden. Die Straße wurde zwischenzeitlich vollständig gesperrt.
Gegen 16 Uhr war nach TAG24-Informationen ein VW Golf bergab auf der kurvenreichen Strecke unterwegs.
Zwischen dem Abzweig nach Neudörfchen und dem Abzweig nach Penna soll das Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei stieß es frontal mit einem Taxi zusammen, das dem Fahrzeug entgegenkam.
Fotos von vor Ort zeigen, dass beide Autos durch den Unfall stark beschädigt wurden.
Es soll Verletzte geben, die vom Rettungsdienst medizinisch versorgt wurden. Weitere Informationen zu ihrem Zustand sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.
Die Straße war kurzzeitig voll gesperrt
Von vor Ort erfuhr TAG24, dass 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen im Einsatz waren, um die Unfallstelle abzusichern.
Zwischenzeitlich musste die B175 im entsprechenden Abschnitt vollständig gesperrt werden. Die Polizei Sachsen teilte in den Verkehrsmeldungen mit, dass die Straße am Abend wieder freigegeben werden konnte.
Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas