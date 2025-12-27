Heftiger Unfall in Mittelsachsen: Fahranfänger knallt mit Taxi zusammen

Rochlitz - Auf der B175 zwischen Rochlitz und Döbeln kollidierten am zweiten Weihnachtsfeiertag zwei Fahrzeuge. Zahlreiche Einsatzkräfte waren gebunden. Die Straße wurde zwischenzeitlich vollständig gesperrt.

Der Golf krachte in die Seite des Taxis. © EHL Media/Dietmar Thomas

Laut Polizeiangaben geschah der Unfall gegen 15.40 Uhr. Ein VW-Fahrer (19) war demnach zu schnell auf der Bundesstraße unterwegs, kam etwa 150 Meter vor dem Abzweig Stöbnig auf die Gegenfahrbahn und krachte mit einem Taxi-Transporter zusammen.

Der Aufprall war so heftig, dass in beiden Fahrzeugen die Airbags aufsprangen. Laut Polizei wurden der Taxi-Fahrer (54), der VW-Fahrer und ein weiterer Insasse (16) leicht verletzt. "Die drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht", so eine Polizeisprecherin.

Wenig später kam heraus, dass der Fahranfänger 0,22 Promille Alkohol intus hatte. "Es wird nunmehr wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung gegen den 19-jährigen VW-Fahrer ermittelt", heißt es von der Polizei.