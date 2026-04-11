Horror-Unfall bei Bautzen: 17-Jähriger fährt zwei Fußgänger an
Kleinwelka/Lubachau - Am Samstagmittag sind auf einem Feldweg neben der S 106 bei Bautzen zwei Fußgänger bei einem schweren Verkehrsunfall von einem Fahrzeug erfasst worden.
Wie die Polizei Görlitz auf TAG24-Anfrage mitteilte, war ein 17-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 12.30 Uhr auf einem Feldweg in Richtung der S 106 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache zwei Menschen erfasste.
Dabei wurden eine 55-Jährige schwer und eine 34-Jährige leicht verletzt.
Das Fahrzeug war laut einer Sprecherin weder zugelassen noch verkehrstüchtig.
Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.
Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber landete auf einem Feld, um die schwer verletzte 55-Jährige in eine Klinik zu bringen. Die 34-Jährige wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.
Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage: JKFOTOS/ Florian Nicks