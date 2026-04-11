Horror-Unfall bei Bautzen: 17-Jähriger fährt zwei Fußgänger an

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Am Samstagmittag sind auf einem Feldweg neben der S 106 bei Bautzen zwei Fußgänger bei einem schweren Verkehrsunfall von einem Fahrzeug erfasst worden.

Von Isabel Klemt

Kleinwelka/Lubachau - Am Samstagmittag sind auf einem Feldweg neben der S 106 bei Bautzen zwei Fußgänger bei einem schweren Verkehrsunfall von einem Fahrzeug erfasst worden.

Ein Rettungshubschrauber landete auf einem Feld, mit dem die 55-Jährige in eine Klinik gebracht wurde.
Ein Rettungshubschrauber landete auf einem Feld, mit dem die 55-Jährige in eine Klinik gebracht wurde.  © JKFOTOS/ Florian Nicks

Wie die Polizei Görlitz auf TAG24-Anfrage mitteilte, war ein 17-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 12.30 Uhr auf einem Feldweg in Richtung der S 106 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache zwei Menschen erfasste.

Dabei wurden eine 55-Jährige schwer und eine 34-Jährige leicht verletzt.

Das Fahrzeug war laut einer Sprecherin weder zugelassen noch verkehrstüchtig.

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Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Vor Ort sind zahlreiche Einsatzkräfte zu sehen.
Vor Ort sind zahlreiche Einsatzkräfte zu sehen.  © JKFOTOS/ Florian Nicks

Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber landete auf einem Feld, um die schwer verletzte 55-Jährige in eine Klinik zu bringen. Die 34-Jährige wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: JKFOTOS/ Florian Nicks

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