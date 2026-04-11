Horror-Unfall bei Bautzen: 17-Jähriger fährt zwei Fußgänger an

Kleinwelka/Lubachau - Am Samstagmittag sind auf einem Feldweg neben der S 106 bei Bautzen zwei Fußgänger bei einem schweren Verkehrsunfall von einem Fahrzeug erfasst worden.

Ein Rettungshubschrauber landete auf einem Feld, mit dem die 55-Jährige in eine Klinik gebracht wurde. © JKFOTOS/ Florian Nicks

Wie die Polizei Görlitz auf TAG24-Anfrage mitteilte, war ein 17-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 12.30 Uhr auf einem Feldweg in Richtung der S 106 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache zwei Menschen erfasste.

Dabei wurden eine 55-Jährige schwer und eine 34-Jährige leicht verletzt.

Das Fahrzeug war laut einer Sprecherin weder zugelassen noch verkehrstüchtig.

Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.