Hubschraubereinsatz am frühen Morgen: Heftiger Unfall in der Oberlausitz

1.464 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Auf der S111 bei Weißenberg in Höhe Kotitz kam es am Freitagmorgen zu einen schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Von Nick-Fabrice Vetter

Kotiz / Weißenberg - Ein lauter Crash zerreißt die Ruhe am Freitagmorgen kurz nach Sonnenaufgang zwischen Görlitz und Bautzen.

Nach dem Unfall traten aus dem weißen Dacia Logan Betriebsstoffe aus, die die Einsatzkräfte binden mussten.
Nach dem Unfall traten aus dem weißen Dacia Logan Betriebsstoffe aus, die die Einsatzkräfte binden mussten.  © JKFOTOS

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, kollidierte gegen 6.40 Uhr auf der S111 in Weißenberg bei Kotitz ein weißer Dacia Logan mit einem grauen Opel Astra.

Erste Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der Opel-Fahrer (51) zuvor auf der Lausker Straße die Staatsstraße überqueren wollte. Dabei übersah er jedoch den von rechts kommenden Dacia (Fahrer 58).

Kurze Zeit später trafen Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes an der Unfallstelle ein. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Niemand fühlt sich verantwortlich! Amselfallbaude fault dem Verfall entgegen
Sachsen Niemand fühlt sich verantwortlich! Amselfallbaude fault dem Verfall entgegen

Glücklicherweise wurden sowohl der 51-Jährige als auch der 58-Jährige bei dem Unfall lediglich leicht verletzt, sodass der Hubschrauber wenig später wieder abfliegen konnte.

Anschließend kümmerten sich die Einsatzkräfte um die ausgetretenen Betriebsstoffe auf der Straße.

Der an dem Unfall beteiligte graue Opel Astra blieb erst auf einem Feld neben der S111 stehen.
Der an dem Unfall beteiligte graue Opel Astra blieb erst auf einem Feld neben der S111 stehen.  © JKFOTOS
Auch ein Rettungshubschrauber landete unmittelbar neben der Unfallstelle.
Auch ein Rettungshubschrauber landete unmittelbar neben der Unfallstelle.  © JKFOTOS

Noch ist unklar, wie hoch der Sachschaden an den beiden Autos ist. Beide waren nach dem Unfall jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Fahrbahn war nach dem Unfall für rund eine Stunde voll gesperrt. Seit 7.45 Uhr rollt der Verkehr aber wieder wie gewohnt.

Titelfoto: Fotomontage: JKFOTOS

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: