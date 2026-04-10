Hubschraubereinsatz am frühen Morgen: Heftiger Unfall in der Oberlausitz
Kotiz / Weißenberg - Ein lauter Crash zerreißt die Ruhe am Freitagmorgen kurz nach Sonnenaufgang zwischen Görlitz und Bautzen.
Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, kollidierte gegen 6.40 Uhr auf der S111 in Weißenberg bei Kotitz ein weißer Dacia Logan mit einem grauen Opel Astra.
Erste Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der Opel-Fahrer (51) zuvor auf der Lausker Straße die Staatsstraße überqueren wollte. Dabei übersah er jedoch den von rechts kommenden Dacia (Fahrer 58).
Kurze Zeit später trafen Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes an der Unfallstelle ein. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Glücklicherweise wurden sowohl der 51-Jährige als auch der 58-Jährige bei dem Unfall lediglich leicht verletzt, sodass der Hubschrauber wenig später wieder abfliegen konnte.
Anschließend kümmerten sich die Einsatzkräfte um die ausgetretenen Betriebsstoffe auf der Straße.
Noch ist unklar, wie hoch der Sachschaden an den beiden Autos ist. Beide waren nach dem Unfall jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Die Fahrbahn war nach dem Unfall für rund eine Stunde voll gesperrt. Seit 7.45 Uhr rollt der Verkehr aber wieder wie gewohnt.
Titelfoto: Fotomontage: JKFOTOS