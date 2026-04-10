Hubschraubereinsatz am frühen Morgen: Heftiger Unfall in der Oberlausitz

Kotiz / Weißenberg - Ein lauter Crash zerreißt die Ruhe am Freitagmorgen kurz nach Sonnenaufgang zwischen Görlitz und Bautzen .

Nach dem Unfall traten aus dem weißen Dacia Logan Betriebsstoffe aus, die die Einsatzkräfte binden mussten. © JKFOTOS

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, kollidierte gegen 6.40 Uhr auf der S111 in Weißenberg bei Kotitz ein weißer Dacia Logan mit einem grauen Opel Astra.

Erste Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der Opel-Fahrer (51) zuvor auf der Lausker Straße die Staatsstraße überqueren wollte. Dabei übersah er jedoch den von rechts kommenden Dacia (Fahrer 58).

Kurze Zeit später trafen Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes an der Unfallstelle ein. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Glücklicherweise wurden sowohl der 51-Jährige als auch der 58-Jährige bei dem Unfall lediglich leicht verletzt, sodass der Hubschrauber wenig später wieder abfliegen konnte.

Anschließend kümmerten sich die Einsatzkräfte um die ausgetretenen Betriebsstoffe auf der Straße.